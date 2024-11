Anche gli assessori si schierano dalla parte del sindaco della città dello Stretto: «Se non dovessimo ricevere sufficienti garanzie sul futuro del nostro aeroporto accompagneremo il primo cittadino a Roma a consegnare le chiavi della Città»

«La giunta comunale si schiera nella sua interezza al fianco del sindaco Falcomatá. Se non dovessimo ricevere sufficienti garanzie sul futuro del nostro aeroporto accompagneremo il primo Cittadino a Roma a consegnare le chiavi della Città».

É quanto dichiarato dagli assessori della giunta Falcomatá in merito alla vicenda relativa al futuro dello scalo reggino.

«Consideriamo la vicenda dell'aeroporto primaria rispetto a qualsiasi tipo di investimento programmato sul nostro territorio. Inutile progettare lo sviluppo della nostra Città Metropolitana se viene meno la sua porta di accesso principale. L'aeroporto viene prima di tutto. Come il sindaco siamo e resteremo sempre leali a Reggio - concludono - e staremo accanto ai nostri concittadini in questa battaglia cruciale per il nostro territorio».