L’eclettico Luca Galtieri si è occupato dei lavoratori in presidio da oltre una settimana per chiedere la stabilizzazione della loro posizione di precari nello scalo aeroportuale lametino

Anche le telecamere di Striscia la Notizia hanno fatto tappa allo scalo internazionale di Lamezia Terme per occuparsi della protesta ad oltranza dei lavoratori stagionali della Sacal. Oggi l’eclettico Luca Galtieri ha incontrato una delegazione dei lavoratori, il sindacato Confintesa rappresentato dal segretario territoriale Mimmo Gianturco e il legale Luisa Cimino. In forza all’aeroporto da diversi anni, alcuni da oltre dieci, questi lavoratori chiedono di essere stabilizzati. Una richiesta questa avanzata negli anni e che a settembre si è scontrata l’assunzione da parte della società di lavoratori interinali. Gli stagionali, invece, sono stati lasciati a casa e per questo hanno iniziato un sit in che si protrae da oltre una settimana che non hanno intenzione di sciogliere.

