Sono stati ricevuti dal responsabile del personale Sacal Andrea Falvo gli stagionali in sit-in da lunedì scorso. Questa mattina presto si erano incatenati ai cancelli della società per chiedere di incontrare i vertici. Vertici che fino a stamattina non erano intervenuti sulla protesta portata avanti da Confintesa, pur partecipando a un tavolo con Cgil e Cisl. La Sacal ha preso tempo, rinviando la questione al Cda che si terrà a fine mese.

Esasperati i lavoratori che hanno deciso di mantenere il presidio. Pur essendo in forza allo scalo da anni, da settembre sono stati lasciati a casa e al loro posto sono stati presi lavoratori interinali, i cui contratti di lavoro sono stati anche recentemente rinnovati. Uno smacco per gli stagionali che rivendicano di avere acquisito ormai professionalità negli anni.