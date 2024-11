Andranno a finanziare le funzioni fondamentali degli enti. Il via libera dalla Commissione Bilancio della Camera

Arrivano 170 milioni di euro in più per finanziare le funzioni fondamentali delle Province come la gestione di strade e scuole. E' quanto prevede una nuova formulazione di molteplici emendamenti alla manovra approvata dalla Commissione Bilancio della Camera.

Sono stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispetto ai 110 milioni di euro per l'anno in corso e 80 milioni dal 2018 previsti dal testo originale del decreto. Nel 2019 il finanziamento resta di 80 milioni di euro. Inoltre per gli interventi di edilizia scolastica sono previsti altri 15 milioni di euro per il 2017 destinati a Province e citta' metropolitane. (AGI)