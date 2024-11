Il Consorzio di gestione turistica (Co.Ge.Tur) ha stipulato una convenzione con Trenitalia, atta a promuovere il trasferimento dell’utenza turistica mediante rotaie nell'area di Capo Vaticano

Il Consorzio di gestione turistica (Co.Ge.Tur) società che comprende vari operatori dell’area di Capo Vaticano ha stipulato apposita convenzione con Trenitalia, atta a promuovere il trasferimento dell’utenza turistica mediante rotaie. L’operazione, benché avviata a ridosso della stagione estiva ha sortito effetti più che positivi. La convenzione scadrà il 31 dicembre ed è già stata registrata la volontà di rinnovarla per il 2016. Per incentivare l’iniziativa sarebbe necessario prevedere almeno una o più fermate presso la stazione di Tropea dei treni a lunga percorrenza. Tale previsione costituirebbe un indubbio vantaggio capace di amplificare i benefici effetti della stipulanda convenzione. Pertanto, in data odierna ho depositato mozione per chiedere al presidente e alla giunta d’intraprendere, in tale direzione politica, appropriata iniziativa istituzionale con il coinvolgimento del ministero dei Trasporti. Al riguardo sottolineo che la deputazione calabrese di Forza Italia presente alla Camera ha predisposto un’articolata mozione sui tanti deficit di trasporto (aereo, stradale e ferroviario) che interessano la Calabria; primo firmatario, l’onorevole Roberto Occhiuto. La mozione presentata alla Camera dei deputati, a firma anche dei deputati Galati e Santelli, prende le mosse dalla carenza delle reti infrastrutturali dei trasporti calabresi che riveste, ormai, da diverso tempo, caratteri emergenziali e di precarietà provocando notevoli disagi sia ai residenti in Calabria sia ai turisti, nonché a tutti coloro che si trovano a transitare nella medesima regione. Fra i vari punti della mozione parlamentare: l’accelerazione dei lavori che interessano l’A/3, la statale 18 e la statale 106; il potenziamento della linea ferroviaria in linea con quanto chiesto nella mozione a mia firma; il rafforzamento di quello aereo; interventi mirati e appropriati volti a garantire collegamenti interni ed esterni funzionali allo sviluppo e alla crescita della Calabria.