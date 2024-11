Il sindacato Usb ha proclamato lo stato di agitazione del personale in forza all’Amc, municipalizzata del Comune di Catanzaro che gestisce il trasporto pubblico annunciando lo sciopero. Gli autisti incroceranno le braccia contro il management per via della mancata convocazione delle organizzazioni sindacali per presentare il piano di lavoro e per la mancata illustrazione dei dettagli del piano industriale, per la mancata trasformazione del rapporto di lavoro da part–time a tempo indeterminato di alcuni dipendenti.

l.c.