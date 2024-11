Un percorso naturalistico che coniuga esperienze di ogni tipo. E rende protagonista la Calabria nel mondo. Il Kalabria Coast to Coast, progetto che nasce dall’esperienza di Kalabria Trekking, continua a riscuotere un successo enorme e implementa costantemente il numero dei partecipanti e delle attività collegate. Una esperienza di successo, nata dal basso ma che, in pochi anni, ha raggiunto vette altissime. E proprio questa iniziativa ambientale e sociale – quella del cammino lento da una costa all’altra della regione – è stata al centro dell’ultima puntata stagione di Dentro la Notizia, il format condotto da Pier Paolo Cambareri.

Con l’inviata Rossella Galati, in collegamento da Petrizzi, Raffaele Nisticò e Cecilia Bilotta di “Dharma House” e Roberto Galati dell’azienda agricola “I Casali di Postaglianadi”, due strutture sviluppatesi proprio all’interno del cammino per offrire agli appassionati non soltanto un rifugio confortevole ma per integrare la filosofia del progetto che punta alla riscoperta del turismo lento, delle tradizioni e dei profumi del passato, dei sapori della tradizione calabrese declinata in chiave internazionale. In studio, Lorenzo Boseggia, di Kalabria Trekking e in collegamento Skype Francesco Denaro, di Kalabria Coast to Coast.

Gli ospiti hanno illustrato non soltanto il percorso di nascita e crescita dell’iniziativa a forte impronta ambientalista, ma anche modalità di partecipazione alle iniziative che ormai sono diventate un appuntamento fisso degli appassionati italiani nell’arco di tutti i dodici mesi dell’anno. Un esempio pratico, cioè, di vera destagionalizzazione rispetto a un percorso sviluppato inizialmente nei mesi di luglio e agosto.

Le finalità di questa iniziativa a carattere sociale? Scoprire gli angoli nascosti e suggestivi della Calabria ma passo lento e con spirito avventuroso, nella certezza di potersi imbattere in animali selvatici immersi nel silenzio dei boschi. Una esperienza per tutti, da vivere a cuore aperto e spirito libero.

