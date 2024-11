Falzea annuncia: nessun atto ufficiale dell'esecutivo, siamo pronti a procedere ai licenziamenti

CATANZARO - Il presidente della Fondazione Campanella, Paolo Falzea, oggi ha inviato una nota al presidente facente funzioni della Regione Calabria, Antonella Stasi. "Sono costretto a reiterare il mio invito rimasto senza riscontro diretto - ha scritto Falzea - a ricevere il preannunciato provvedimento formale della giunta regionale con il quale mi si chiede di procrastinare le procedure di licenziamento in atto. Chiedo che la Regione indichi con chiarezza chi si farà carico dei costi del personale in esubero per il periodo in cui verrà mantenuto in servizio. In mancanza del suddetto provvedimento - annuncia il presidente della Fondazione - sarò costretto mio malgrado ad avviare senza indugio i licenziamenti programmati".