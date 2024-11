Anche l'assessore regionale con delega allo sviluppo economico Rosario Varì ha partecipato al tavolo convocato a Catanzaro per un confronto sulla crisi della Next Elettronica, la società cooperativa dell'area industriale di Piano Lago nata per merito dell'investimento dei lavoratori, dalle ceneri di un'azienda fallita per la quale erano impiegati.

Alla riunione erano presenti il dirigente del relativo dipartimento Paolo Praticò, i rappresentanti dei due soci sovventori, Paola Bellotti per Coopfond e Alessandro Viola per Cooperazione Finanza Impresa – Cfi, il segretario della Fiom Cgil Calabria Umberto Calabrone, il presidente della cooperativa Pietro Aiuola.

L'unico dato certo maturato è la posizione dei due soci sovventori i quali hanno dichiarato di non voler incrementare l'ammontare del proprio apporto finanziario. La Regione ha garantito il più ampio sostegno possibile nell'individuare una soluzione compatibilmente con le norme vigenti in materia, riservandosi di valutare alcune strade potenzialmente percorribili. Il tavolo è stato aggiornato al prossimo 31 gennaio.