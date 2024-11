Il Vinitaly riparte dalla Città di Verona. Tra le logge storiche della città si è tenuta l’inaugurazione dell’evento più importante della Penisola sulle eccellenze vitivinicole italiane. L’evento continuerà per quattro giorni tra masterclass, talk e degustazioni che si svolgeranno in concomitanza alla Fiera vera e propria dove il Padiglione Calabria esibirà tutte le sue eccellenze. Nella serata di ieri all’interno della meravigliosa cornice di Piazza dei Signori nella suggestiva Loggia di Fra Giocondo, è stata inaugurata la settimana di Vinitaly and the City. I primi due giorni vedranno la presentazione del programma di Vinitaly all’interno della città di Verona, che con le sue suggestive piazze ci permetterà di raccontare al meglio la nostra splendida terra e le sue eccellenze vinicole, che recano chiari tratti identitari.

Allo Stand della Calabria numerosi i veneti che degustavano con soddisfazione i nostri vini tra il sorriso dei calabresi riunitisi a Verona per omaggiare la nostra terra. La Calabria del vino di qualità sembra già piazzarsi tra le protagoniste di questa edizione. Rappresentata da 120 aziende in uno spazio espositivo di 1400 m2. La Regione questo anno ha ottenuto uno spazio notevolmente più ampio rispetto al passato. I Padiglioni che interesseranno la nostra terra saranno il 12 e gran parte del 10 con il prezioso contributo e impegno profuso dall’Assessorato Regionale alle Politiche Agricole unitamente alla città Metropolitana di Reggio Calabria, dei Consorzi di tutela dei vini, con il pregiato contributo del Consorzio Olio di Calabria Igp.

Racconteremo i prodotti di eccellenza dei nostri territori, che daranno spazio alla preziosità e alla solarità della nostra Calabria. Vi accompagneremo in un viaggio tra le numerose Cantine che sono qui per raccontare quanto i prodotti made in Calabria non abbiano nulla da invidiare al resto d’Italia. La Vite Calabra, dagli antichi greci ai romani, ha attraversato i secoli per arrivare ai giorni d’oggi a raccontarci la fatica che si cela dietro un raccolto, unito all’amore che i nostri viticoltori hanno nel prendersi cura di questi vigneti per arrivare alla soddisfazione di riuscire a portare sulle nostre tavole prodotti di grande pregevolezza.

L’obiettivo del padiglione Calabria, sarà quello di raccontare quelle eccellenze che non si fermano davanti ad un ottimo risultato, ma che puntano sempre la massimo. Un progetto che passerà attraverso l’occhio attento dei nostri viticoltori e che ci narrerà una Regione che si ritaglia anno dopo anno il suo meritato posto nell’Olimpo delle eccellenze. Una terra la Calabria che non vanta solo splendidi scorci paesaggistici fatti di mare e montagne, ma anche di cultura, storia e di eccellenze enogastronomiche che meritano di essere valorizzate al meglio. Tra queste preziosità si intende valorizzare quella splendida cultura del vino e dell’olio che tanto ci appartiene.