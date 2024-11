Sin da piccolo Pasquale insieme a suo fratello e al padre nel periodo di Natale costruiva il presepe in famiglia. Oggi Pasquale oltre a continuare a costruire presepi, ha iniziato a riprodurre piccole stanze presenti nei ricordi di quand'era bambino.

Come quella con il braciere e con una bibbia sulla sedia, che suo nonno leggeva la sera, quella dove sua nonna preparava e cuoceva il pane nel forno a legna, poi il calzolaio e altre riproduzioni. Lo scopo è quello di non far dimenticare, quello di tramandare ai giovani il passato di Africo e Casalinuovo, borghi della provincia di Reggio Calabria.

