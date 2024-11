Truffe ai danni di anziani in continuo aumento. Ma come difendersi? Ne parleremo nel corso della puntata odierna di Dentro la notizia, la striscia di approfondimento giornalistico in onda alle ore 14:30 su LaC Tv. Nell’ambito dell’appuntamento, condotto da Pierpaolo Cambareri, vi racconteremo alcuni dei casi più eclatanti e le strategie per tutelare le categorie più fragili. Lo faremo in diretta dalla sede del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catanzaro con l’inviata Rossella Galati. Ospiti: Mario Petrosino, comandante Compagnia Arma Catanzaro; Alberico Ingino, comandante della stazione dei carabinieri di Marcellinara. Collegamento skype con Francesco Di Lieto, vice presidente Codacons nazionale.

Dove vedere la puntata

Dentro la notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.