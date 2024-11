“L’autonomia differenziata, l’incubo della sanità calabrese”. È questo il tema da cui si svilupperà la puntata odierna di Dentro la notizia, trasmissione di approfondimento a cura di Pier Paolo Cambareri. Il tema sarà analizzato grazie ai contributi degli ospiti, in diretta da Cosenza con il nostro Salvatore Bruno, Walter Bloise della Fp Uil Cosenza mentre in collegamento Rubens Curia, Comunità competente ed Ernesto Rapani, senatore Fdi. L'appuntamento è a partire dalle 14.30 su LaC Tv.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di Tivù Sat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.