La crisi idrica in Calabria sarà al centro del dibattito della puntata odierna di Dentro la notizia, trasmissione di approfondimento a cura di Pier Paolo Cambareri. Il tema sarà analizzato grazie ai contributi degli ospiti, in diretta da Gasperina con la nostra Rossella Galati ci saranno Matteo Talarico, presidente Mta Calabria, gli agricoltori di Mta Gianni Agresta, Antonio Fiorillo, Filippo Gabriele, Gregorio Aiello, Antonio Cosentino e il tecnico Mta Elia Folino Gallo.

In studio il commissario del Consorzio di bonifica della Calabria, Giacomo Giovinazzo, che illustrerà i piani della Regione per attenuare gli effetti della siccità. Nell'ultima parte del format, collegamento con il giornalista di LaC News24 Procolo Guida per gli aggiornamenti sulle procedure in atto per la bonifica del Sin di Crotone. L'appuntamento è a partire dalle ore 14.30 su LaC Tv.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di Tivù Sat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.