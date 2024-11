Una tribù che S(balla). È questo il titolo della nuova puntata di Perfidia, che andrà in onda questa sera su LaC Tv. Questa settimana al centro della trasmissione lo scontro fratricida tra Lega e Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Sardegna; la contesa di leadership a sinistra tra Conte e Schlein e la vicenda politica del sindaco “eretico” di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha di fatto sfrattato il Pd da Palazzo San Giorgio.

Come di consueto, tanti gli ospiti di Antonella Grippo, autrice e conduttrice del programma. E in particolare: Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Nicola Irto (Pd), Giuseppe Aieta (Azione), il politologo Gianfranco Pasquino, il professore e ricercatore Matteo Bassetti e infine il presidente di Demoskopika Raffaele Rio.

Dove seguire Perfidia

L'appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.