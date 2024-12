Andrà in onda questa sera alle 21.30, su LaC Tv, la quindicesima puntata di “11 in campo”, il format sportivo condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News 24 Giampaolo Cristofaro.

Argomento al centro dell’odierna trasmissione sarà la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Un turno caratterizzato da cinque vittorie, quelle di: Sassuolo, Cremonese, Palermo, Salernitana e Frosinone, rispettivamente contro Reggiana, Sud Tirol, Spezia, Carrarese e Cesena.

Prima sconfitta in campionato per lo Spezia, e cinque pareggi: Brescia - Bari, Cittadella- Juve Stabia, Mantova - Modena. Pari anche per le due calabresi: il Cosenza, in rimonta, impone il 2-2 al Pisa, mentre il Catanzaro fa 3-3 in casa della Sampdoria, nonostante la tripletta di Re Pietro Iemmello. Per i giallorossi è arrivato l’undicesimo pareggio in quindici gare.

Gli ospiti

In collegamento via Skype l’attaccante del Catanzaro Pietro Iemmello e Simone Mazzocchi, attaccante del Cosenza.

Come vederci

