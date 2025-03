A ridosso della celebrazione della Festa della donna, il Governo ha lanciato un segnale chiaro al Paese: basta femminicidi. Approvato dal Consiglio dei ministri, infatti, lo schema per il disegno di legge che introduce, in Italia, il reato di femminicidio. Un reato autonomo, rispetto all'omicidio tradizionale, che fa proprie le richieste dei familiari delle vittime.

Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio Antonio Gioiello, dell'associazione "Mondiversi" di Corigliano Rossano, autore di un volume intitolato proprio "Il Femminicidio in Italia", che anticipa di un anno, in larga parte, le decisioni adesso assunte dell'esecutivo nazionale. Gioiello, inoltre, è stato e continua a essere in prima linea, insieme alla sua associazione, sul versante della prevenzione e del supporto ai familiari delle vittime, così come avvenuto per la drammatica vicenda di Fabiana Luzzi, assassinata dal fidanzato a Corigliano Rossano.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.