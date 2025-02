Andrà in onda questa sera su LaC Tv, la ventisettesima puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro. L'argomento centrale della trasmissione sarà la giornata 27 del torneo di Serie B.

Gli ospiti

In collegamento via Skype il presidente del Catanzaro Floriano Noto, l’allenatore del Bari Moreno Longo e il giornalista Antonio Alizzi.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.