In onda la quinta puntata di "11 in campo", il programma sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di del giornalista Nicola Binda. In studio Francesco Cozza, Paolo Mazza e Jennifer Stella.

Nel corso della trasmissione si parlerà della quinta giornata di campionato, caratterizzata dalla vittoria del Cosenza contro la Sampdoria. Per la Calabria arriva anche un punto del Catanzaro che pareggia 0-0 in casa del Cittadella. In testa alla classifica comanda il Pisa, che batte in trasferta la Salernitana . Risorgono Palermo e Bari. Secca sconfitta del Frosinone a Brescia.

In collegamento collegamento Floriano Noto (presidente US Catanzaro) e Tommaso Fumagalli, attaccante del Cosenza.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.