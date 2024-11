In studio Pier Paolo Cambareri, in collegamento dalla Fiera che ospita l'importante evento Giusy Criscuolo e Massimo Tigani Sava. Appuntamento a partire dalle ore 14:30 su LaC Tv

Con 83 aziende vitivinicole e 40 olearie, la Calabria mostra al mondo le sue eccellenze durante la 56esima edizione del Vinitaly. Alla Fiera di Verona, a partire da domenica 14 aprile e fino a domani 17, si sta tenendo il prestigioso appuntamento annuale dedicato all’economia e alla cultura del vino. Un evento che il network LaC sta raccontando in tv, sui social e sulle testate web. E lo farà anche oggi con la puntata di Dentro la Notizia, in onda su LaC Tv alle ore 14:30, che offrirà un collegamento in diretta proprio dal Vinitaly. In studio Pier Paolo Cambareri, sul posto a Verona invece i giornalisti Giusy Criscuolo e Massimo Tigani Sava. Tanti gli ospiti: l'assessore regionale Gianluca Gallo, Adele Anna Lavorata del Consorzio Bivongi doc, Demetrio Stancati del Consorzio Terre di Cosenza, Raffaele Librandi del Consorzio Cirò e Melissa. Nel corso della puntata ascolteremo pure le voci degli espositori calabresi e anche quelle dei visitatori che in questi giorni stanno affollando la Fiera di Verona. In collegamento Skype anche il giornalista e scrittore Franco Laratta. Appuntamento dunque a partire dalle ore 14:30.

