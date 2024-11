«Tornare a parlare delle droghe, senza demonizzare. Dare alla nuova generazione gli strumenti per capire» - ha detto l'autrice nell'intervista rilasciata nella nuova puntata in onda stasera su LaC

«Anche tra le sostanze stupefacenti c’è una gerarchia, non è vero che sono tutte uguali. Non bisogna demonizzare, né essere superficiali. Non bisognerebbe fare le crociate contro qualsiasi tentativo di evasione. Piuttosto chiediamoci perché sentiamo la necessità di evadere». Vanessa Roghi si racconta a Paola Bottero, dall’infanzia in una comune della Maremma a Piccola città, il libro in cui racconta la dipendenza da eroina del padre La Capitale Vis-à-Vis andrà in onda questa sera, giovedì 24 novembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.