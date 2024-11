Secondo il Rapporto Svimez 2022, presentato il 28 novembre a Roma, il divario tra Nord e Sud continua ad allargarsi e dopo un 2021 di crescita, il Pil del Meridione scenderà a -0,4%, segnando, di fatto, l’inizio di una nuova recessione. Ne parliamo questa sera a Link, il programma di approfondimento in onda su LaC. In studio con Alessandro Russo il giudice della Corte dei Conti Antonello Colosimo commenterà i dati del Rapporto Svimez che annuncia la recessione al Sud nel 2023. Link andrà in onda questa sera, giovedì 1 dicembre, alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.