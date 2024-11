Ospite di Piazza Parlamento, il giornalista parlerà con Alessandro Russo del documentario sulle migrazioni che sta girando in Senegal insieme ad altri giornalisti. Alle 20 su LaC Tv

«Non si riesce ad uscire da una fase di emergenza e iniziare una pianificazione dell’accoglienza». Cosi Paolo Di Giannantonio ospite della nuova puntata di Piazza parlamento in onda questa sera alle 20 su LaC. «L’Europa - ha detto ancora - non riesce a trovare una politica comune e questo favorisce le organizzazioni criminali, che con i traffici di esseri umani diventano sempre più ricche».

LaCapitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, venerdì 13 gennaio, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.