Pasquale Motta sarà in collegamento dal piazzale del presidio ospedaliero per fare il punto della situazione insieme ai suoi ospiti. L’appuntamento è fissato alle 14.30 su LaC Tv, subito dopo il tg

La sanità e gli ospedali della Piana di Gioia Tauro da anni sono sottoposti a un graduale processo di svuotamento, nonostante in alcuni posti, grazie alla bravura e la pazienza di alcuni primari, si sia manifestata una buona sanità.

Una sanità che resiste ad attacchi e a negligenze. La carenza di medici ha fatto il resto. L'arrivo dei medici cubani ha cambiato qualcosa? Può darsi, ma la resistenza diventa sempre più dura.

Ne parleremo nella puntata di oggi di Dentro la notizia, la nuova striscia quotidiana di approfondimento di LaC Tv. Pasquale Motta sarà in collegamento dal piazzale dell'ospedale di Polistena per fare il punto con i suoi ospiti.

L’appuntamento è fissato alle 14.30 su LaC Tv, subito dopo il tg.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e is o raggiungendo il sito www.lacplay.it.