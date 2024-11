Protagonista della prima puntata Giovanni Benvenuto e il suo viaggio di ritorno in Calabria per coltivare una passione. Appuntamento questa sera alle 21.30

Uomini e donne che hanno realizzato i propri sogni. Modelli da seguire che possono offrire una spinta ai giovani a credere in se stessi e nelle loro capacità. Parte da qui Storie che insegnano, il nuovo format condotto da Mirella Melia e Afro Rao in onda su LaC Tv pronto a partire questa sera alle 21.30.

Nella prima puntata protagonista Giovanni Celeste Benvenuto e il suo viaggio di ritorno alle radici in Calabria, dove a soli 18 anni ha dato nuova vita all'antica vigna di famiglia a Francavilla Angitola, paese del Vibonese. Laureato in Scienze e tecnologie agrarie e sommelier qualificato, Giovanni ha dedicato la sua passione e competenza in particolare al recupero dello Zibibbo, creando un vino premiato internazionalmente. La sua è una narrazione di passione, dedizione e amore per la terra.

L'appuntamento con la prima puntata di Storie che insegnano è questa sera alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.