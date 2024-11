Arriva l'estate e la Locride è pronta ad accoglierla. Con la splendida cornice marina della Riviera dei Gelsomini e la ricchezza culturale dell'area archeologica più importante della Calabria, la Locride si prepara a vivere una stagione indimenticabile. Ma come si stanno preparando le città ad accogliere la bella stagione? Lo scopriremo oggi alle 14:30 durante la puntata della striscia di approfondimento di LaC Tv Dentro La Notizia.

Le nostre telecamere saranno proprio a Locri dove il nostro inviato Tonino Raco sarà in compagnia dell’assessore alla Cultura Domenica Bumbaca e degli imprenditori turistici Davide Monteleone e Mario Trichilo. In studio il padrone di casa Pier Paolo Cambareri che raccoglierà le testimonianze in diretta e dialogherà con la direttrice del Museo Archeologico di Locri Elena Trunfio.

