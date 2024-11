È morta Marie Fredriksson, voce del noto duo pop svedese dei Roxette, come annuncia la band sul proprio profilo e sul sito. Fredriksson aveva 61 anni ed era da tempo malata di cancro. La cantante, che faceva coppia con Per Gessle, è scomparsa il 9 dicembre a causa di un cancro che le era stato diagnosticato 17 anni fa. A comunicare ai media la triste notizia è stata la famiglia con una nota: «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e più amati è scomparso». I funerali saranno in forma privata.

La malattia nel 2002

Nel 2002 le fu diagnosticato un tumore al cervello ma grazie ad un trattamento molto massivo, dopo qualche anno, riuscì a tornare sul palco: «Grazie al suo forte spirito combattivo, a partire dal 2009 Marie riuscì a tornare sui palchi di tutto il mondo» si legge nella nota stampa. «Durante questo ritorno Marie fu un soldato, superando tutte le rigide regole dei tour così da poter incontrare i suoi fan sempre di più», continua la nota. Nel 2016, però, la cantante dovette fermarsi definitivamente, a seguito degli ordini dei medici che la obbligarono a fermarsi per focalizzarsi sulla sua salute.

Il successo tra gli anni ’80 e ‘90

La sua voce portentosa ha accompagnato diverse generazioni di amanti della musica, grazie a pezzi come "Listen to Your heart", "It Must have been love" - uno dei maggiori successi planetari dei Roxette e pezzo del 1990 che faceva parte della colonna sonora di "Pretty woman", il film di Garry Marshall con Richard Gere e Julia Roberts) - "The Look", "Joyride", "Spending My Time", "Dressed for Success".

«Marie ci ha lasciato un'eredità importante. La sua voce stupenda, al contempo forte e delicata, e le sue fantastiche performance dal vivo saranno ricordate da tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di esserne testimoni. Ma la ricordiamo anche come una persona stupenda con un enorme voglia di vivere e una donna con un cuore enorme che aveva attenzione per chiunque incontrasse», prosegue la nota, che riassume anche la sua lunga carriera. «Il tempo passa velocemente, non sembra passato molto da quando passavamo giorni e notti nel mio piccolo appartamento di Halmstad – ha ricordato Per Gessle – ascoltando la musica che amavamo, condividendo sogni impossibili. E che sogno, alla fine, siamo riusciti a condividere! Grazie Marie, grazie per tutto, sei stata una cantante eccezionale, una maestra per quanto riguarda la voce e una performer incredibile. Grazie per aver dipinto le mie canzoni in bianco e nero dei più bei colori. Sei stata la più grande amica che abbia avuto per oltre 40 anni. Sono orgoglioso e onorato e felice di aver potuto condividere con te tempo, talento, calore, generosità e senso dell'umorismo».