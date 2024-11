È morto Sean Connery. L'attore scozzese aveva 90 anni. Connery, che ha legato buona parte della carriera al personaggio di James Bond, è stato il primo attore ad interpretare sul grande schermo lo 007 più famoso della storia del cinema. Connery, in particolare, è stato protagonista di 7 film della lunghissima saga.

La star in carriera ha conquistato un Oscar nel 1988 per il ruolo in The Untouchables, 2 Bafta e 3 Golden Globe. È stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II all'Holyrood Palace nel 2000. Ad agosto scorso ha festeggiato il suo novantesimo compleanno.

Caligiuri: «Un'icona mondiale dell'intelligence»

«Interpretando il personaggio di 007, Sean Connery ha contribuito in modo determinante a rendere popolare l'attività dei Servizi segreti». Ad affermarlo è Mario Caligiuri, Presidente della Società Italiana di Intelligence in occasione della notizia della scomparsa del popolare attore scozzese.



«James Bond - ha proseguito il professore calabrese- è stato inventato negli anni Cinquanta da una spia vera qual era stata Ian Fleming durante la seconda guerra mondiale. Sebbene la fantasia nella ricostruzione cinematografica prevaleva spesso sulla realtà, il ruolo dell'agente segreto interpretato da Sean Connery è un'icona del nostro tempo con la quale si identifica la funzione dell'intelligence che è determinante per la sicurezza e il benessere degli Stati».