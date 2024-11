Un aereo passeggeri indiano è precipitato ieri nella regione montuosa di Badakhshan, nel Nord-Est dell'Afghanistan. «Un aereo si è schiantato nella zona di Tupkhana, nel distretto di Zebak, nella provincia di Badakhshan», ha annunciato il portavoce della polizia di Badakhshan, Ihsanullah Kamgar.

Secondo l'agenzia federale russa per il Trasporto aereo (Rosaviazia), il volo era partito dall'India ed era diretto a Mosca, via Tashkent. L'aereo, un Falcon, risulta iscritto nel registro statale degli aerei civili della Federazione Russa, come riporta la Tass. A bordo c'erano sei persone: quattro membri dell'equipaggio e due passeggeri. Secondo le loro informazioni, l'aereo si è schiantato nella provincia di Badakhshan a causa di un malfunzionamento tecnico.