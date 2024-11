Dramma in campo in Albania nel big match della Super League tra Egnatia e Partizani, squadre che guidano la classifica con 26 punti. L’attaccante ghanese Raphael Dwamena ha perso la vita dopo un malore in campo. Al 25’ del primo tempo, sul risultato di parità (1-1), Dwamena si è accasciato ad un malore, con compagni di squadra ed avversari che hanno immediatamente richiamato l’attenzione delle panchine e degli addetti ai soccorsi.

Nonostante il pronto intervento e l’immediato trasporto in ospedale, il calciatore è deceduto poco dopo il suo arrivo. L’ex nazionale ghanese (9 presenze e 2 reti con la maglia delle Stelle Nere) aveva già avuto nel 2021 un collasso in Coppa d’Austria quando indossava la maglia del Blau-Welb Linz.

La carriera di Dwamena

Cresciuto nelle giovanili del Salisburgo, nella stagione 2014/2015 ha esordito da professionista con l'FC Liefering nella seconda serie austriaca dove segna 6 gol in due stagioni. Nel 2016 approda all’Austria Lustenau segnando 18 reti in 20 presenze. Acquistato dallo Zurigo, Dwamena conferma la sua vena realizzativa siglando 21 gol in 51 presenze. Terminata l’avventura in Svizzera l’attaccante approda in Spagna ma senza trovare fortuna. In due stagioni con Levante e Real Saragozza racimola solo 21 presenze e due soli gol.

La stagione successiva gioca in Danimarca con la maglia del Vejle (5 presenze e 2 gol). Il ritorno in Austria con la maglia del Blau-Welb Linz non è più fortunato (sole 3 presenze senza reti) con il malore in campo in una gara di Coppa d’Austria. Ancora un ritorno in Svizzera, questa volta con la maglia dell’Old Boys Basilea con 11 presenze e 8 reti. Acquistato dall’Egnatia nella Super League albanese aveva iniziato alla grande con la nuova maglia segnando in estate in amichevole contro l’Inter di Inzaghi (4-2), confermandosi nelle prime dodici giornate di campionato con 9 reti e la testa della classifica marcatori.