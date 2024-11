Dodici fumettisti per dodici mesi per rappresentare l’attività quotidiana della Polizia. È stato presentato ieri il nuovo calendario 2019 della Polizia di stato nell’ambito di una cerimonia a palazzo delle Esposizioni a Roma alla quale hanno preso parte il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il Capo della polizia Franco Gabrielli, il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.



Quest’anno parte del ricavato (il calendario ha un costo di 8 euro, per l’edizione da parete, e di 6.00 per quella da tavolo) sarà destinato al comitato italiano per l’Unicef onlus per sostenere il progetto «Yemen», e parte andrà al Fondo assistenza della polizia di Stato-Piano Marco Valerio. Negli ultimi 17 anni grazie a questa iniziativa sono stati raccolti oltre 2.338.000 euro destinati a diverse cause sociali.