Isolare i bambini che frequentano le scuole e che arrivano dalla Cina per il periodo di quattordici giorni, come da prassi. È questa la richiesta al ministero della Salute che i presidenti di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige stanno per inviare in merito all'emergenza sanitaria coronavirus.

Lo ha annunciato il governatore veneto Luca Zaia, assicurando che «non c'è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, né tantomeno di ghettizzare: vogliamo solo dare una risposta all'ansia dei tanti genitori visto che la circolare non prevede misure in tal senso». «A me sembra una regola sanitaria minimale» ha spiegato Zaia, ricordando che si tratta di una misura che «prendiamo anche per la meningite e per la Tbc».