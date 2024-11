L'estate vedrà meno limitazioni per gli italiani e, grazie al passaporto vaccinale che l'Unione europea conta di varare per giugno, si potrà anche viaggiare. È fiducioso il ministro della Salute, Roberto Speranza, che in un'intervista al Messaggero assicura che entro settembre chiunque vorrà potrà esser vaccinato e che per l'autunno sarà pronto il siero 'italiano' prodotto da ReiThera.

«Si vedono i primissimi segnali di contenimento del contagio - spiega -. Le misure attuate stanno funzionando. Ma la situazione è ancora molto seria». Ci sono «oltre 3.600 persone in terapia intensiva per Covid. Non possiamo permetterci di fare un passo troppo lungo o vanificheremmo immediatamente i sacrifici fatti». E, infatti, «gli scienziati ci dicono che nel contesto epidemiologico in cui siamo la zona gialla non è sufficiente».

Anche a maggio resterà il sistema a colori, l'alternativa «sarebbe stato un altro lockdown generalizzato, una prospettiva che abbiamo provato ad evitare. Io penso che sia corretto adeguare le misure al quadro epidemiologico di ciascun territorio».

Quanto all'avanzamento della campagna vaccinale e alle ipotesi su quando si potrà parlare di riaperture, il ministro avverte: «Non c'è un giorno 'X', in cui sarà magicamente tutto risolto, ma dobbiamo essere fiduciosi. Il 'Green Pass' europeo connesso alle vaccinazioni è la strada giusta per ricominciare a viaggiare in sicurezza». Dunque, dice il ministro, tra vaccini e pass per muoversi, dovrebbe essere «un'estate diversa dai giorni che stiamo vivendo ora».

Secondo il ministro, la mobilitazione di 160 mila medici e 270 mila infermieri e l'arrivo di nuovi vaccini («in totale abbiamo opzionato 240 milioni di dosi») lascia sperare che «entro la fine dell'estate ogni italiano che vuole vaccinarsi possa farlo». Determinante sarà anche il poter fare i vaccini in farmacia, opzione la cui attuazione è prevista tra fine aprile e maggio.