È deceduta in Malesia la ragazza che promuoveva sui social la sua filosofia per rimanere giovani. Da sei anni non beveva acqua, ma solo frullati di frutta

Da dieci anni seguiva una rigidissima dieta che consisteva esclusivamente in frutta, verdura e germogli di semi di girasole. Tutto rigorosamente crudo. Da sei anni aveva deciso di non bere più acqua e l’aveva sostituita con frullati di frutta.

Sarebbe morta così, di fame e stanchezza, l’influencer russa che sui social promuoveva la sua filosofia di vita per restare giovani a milioni di follower. «Vedo il mio corpo stare meglio ogni giorno» - scriveva su Instagram.

Le cause ufficiali della morte di Zhanna Samsonova, avvenuta lo scorso 21 luglio, non sono ancora state rese note. La madre dell’influencer, conosciuta sui social col nome di Zhanna D'Art, ha detto ad un quotidiano russo che aveva preso un’infezione simile al colera, che si è aggravata a causa della fortissima malnutrizione.

Zhanna Samsonova viveva in Malesia. In alcuni periodi la 39enne praticava anche il digiuno secco, in cui si rifiutava di mangiare o bere qualsiasi cosa per giorni. Era stata vegana per 15 anni, poi aveva adottato una dieta sempre più restrittiva e aveva iniziato a nutrirsi solo di verdure crude e frutti tropicali, rifiutandosi di bere anche l’acqua.

«Mangio cibi semplici» - scriveva sui social. «Niente grassi, niente sale e niente proteine».

«Qualche mese fa, in Sri Lanka, appariva già esausta. Aveva le gambe e i linfonodi gonfi» - ha dichiarato un’amica - «L’avevano mandata a casa a farsi curare, ma quando l’ho incontrata di nuovo in Thailandia sono inorridita. Vivevo nell’appartamento sopra il suo e ogni giorno temevo di trovare il suo corpo senza vita».