Grave lutto per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Il calciatore portoghese ha reso noto attraverso i suoi canali social la perdita di uno dei due gemelli che la compagna stava dando alla luce: «È con la più profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità».

Ronaldo ha infine ringraziato «i dottori e le infermiere per le cure prestate e il supporto. Siamo tutti devastati per questa tragedia e chiediamo gentilmente privacy in questo momento tanto difficile. Nostro piccolo bambino sei il nostro angelo, noi ti ameremo sempre».