La Spd ha vinto le elezioni 2021 in Germania. Conteggiati tutti i voti il partito socialdemocratico, vince, con un piccolo margine, è davanti al blocco Cdu/Csu. Secondo i risultati dell'ufficio elettorale federale, Spd ha conquistato il 25,7% dei voti, risultato migliore da anni, mentre l'Unione si ferma al 24,1%, ai minimi storici. I Verdi escono dal voto con uno storico 14,8% dei consensi, davanti alla Fdp, all'11,5%. L'Afd raccoglie il 10,3% delle preferenze, la Linke si ferma al 4,9%.

La Linke, seppur al di sotto della soglia di sbarramento del 5%, resta comunque rappresentata nel nuovo Bundestag perché ottiene tre mandati diretti. Lo riporta la Bild, secondo cui il partito di estrema sinistra ha ottenuto almeno tre mandati diretti nel complesso sistema elettorale tedesco che è un sistema misto, proporzionale con una componente maggioritaria.

Saranno 735 i seggi del nuovo Bundestag, sottolinea la Bild all'indomani del voto, ricordando che nella precedente legislatura erano 709 i parlamentari. A causa del complesso sistema elettorale tedesco, prima dei risultati del voto, gli analisti avevano prospettato la possibilità di un nuovo Bundestag ancora più grande, con un numero di deputati anche superiore a 900.

I seggi in Germania si sono aperti ieri mattina alle 8 e si sono chiusi alle 18: sono stati circa 60,4 milioni i tedeschi chiamati alle urne per rinnovare il Bundestag attraverso due voti: uno - con metodo uninominale per l'elezione di 299 parlamentari, l'altro - secondo un sistema proporzionale con soglia di sbarramento - per scegliere un partito politico tra le 47 liste in lizza, poche delle quali destinate a superare la soglia del 5% necessaria per entrare in parlamento.

Il voto, che segna la fine dell'era Merkel', la cancelliera alla guida dei governi a Berlino negli ultimi 16 anni, era stato preceduto da mesi di sondaggi altalenanti.