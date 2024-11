I delfini sono animali curiosi e particolarmente socievoli, si sa. Ma questa vicenda che viene dalla Bretagna, regione al Nord-ovest della Francia, è tutta da ridere. A Landévennec, cittadina marittima, il sindaco della cittadina ha predisposto il divieto di balneazione a seguito di particolari “incidenti”. Zafar, delfino particolarmente conosciuto nella regione, avrebbe iniziato a molestare i bagnanti, richiamando la loro attenzione. Probabilmente in calore, come riporta il sito Tgcom24, il mammifero avrebbe assunto strani comportamenti solo negli ultimi giorni. È scattato quindi il divieto di avvicinarsi a meno di 50 metri dall’animale. Zafar, star dell’intera regione, è noto per le sue performance in acqua e, sempre educato e rispettoso, visitava spesso bagnanti e imbarcazioni.

«Fino a quando la presenza di Zafar sarà confermata nelle nostre acque - ha quindi comunicato il primo cittadino di Landévennec, Roger Lars - il nuoto e le immersioni saranno vietate, e sarà vietato anche avvicinarsi a meno di 50 metri dall'animale per assicurare la sicurezza delle persone. Diversi nuotatori sono stati spaventati dal comportamento del delfino, che la scorsa settimana ha perfino sollevato una donna dall'acqua tenendola sul naso».