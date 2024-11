Ieri sera nel Pescarese, all’interno del complesso sanitario Villa Serena di Città Sant’Angelo si è sviluppato un vasto incendio che ha provocato la morte di due pazienti psichiatrici. Secondo le prime notizie pubblicate dall’Ansa, sarebbero morti carbonizzate, mentre il personale presente è riuscito a salvare una terza persona che si trovava nella stanza. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Presenti anche il sindaco di Città Sant’Angelo Gabriele Floridi e i militari della stazione locale di Montesilvano.

Le prime indagini

In base alle prime ricostruzioni pare che i pazienti non si trovassero nel complesso principale della clinica ma in una struttura indipendente. Qui, intorno alle 21.10, avrebbe avuto origine il rogo.

Solo una parte dello stabile è stata raggiunta dalle fiamme e non ci sarebbero stati problemi di agibilità. Le circa sessanta persone ospitate nella clinica sono state subito evacuate. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha inviato una messaggio di condoglianze alle famiglie dei due pazienti deceduti.

Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio.