Sale ad almeno 21 il bilancio delle vittime delle inondazioni che stanno interessando lo Stato del Tennessee, mentre più a nord la tempesta tropicale Henri sferza la costa nordorientale degli Usa. Tra chi ha perso la vita anche alcuni bambini.

La tempesta tropicale

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha mobilitato 500 uomini della Guardia Nazionale per far fronte all'emergenza uragano. Anche se Henri nelle ultime ore è stato degradato a tempesta tropicale, le pesanti piogge e i venti stanno già provocando danni e disagi lungo la costa nordest degli Usa. A New York si registrano allagamenti in alcune delle stazioni della metropolitana, costringendo a sospendere diverse linee.

Mentre molte auto sono rimaste intrappolate nei sottovia a causa del livello dell'acqua che ha raggiunto in alcune zone della Grande Mela i 10 centimetri. Sospesi i treni che collegano New York a Boston e le linee ferroviarie che da Manhattan portano verso Long Island e il New England, dove nelle prossime ore dovrebbe toccare terra Henri. Cancellati almeno 280 voli allo scalo internazionale del Jfk e negli altri aeroporti della città. Il timore più grande è quello dei blackout.

Il maxi concerto a Central Park è stato interrotto per il peggioramento delle condizioni meteo sopra New York, legato all'arrivo sulla costa nordorientale degli Usa dell'uragano Henri. La folla di decine di migliaia di persone presenti all'evento è stata invitata a lasciare immediatamente il parco e a mettersi al riparo guadagnando l'uscita più vicina.