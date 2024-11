Emozionante. Commovente. Straordinaria. Ci sono tante parole per descrivere questa storia e sono tutte belle. Emozionante come solo la nascita di un bambino può essere. Commovente come il timore di due genitori sorpresi dall’evento senza avere il tempo di recarsi in ospedale. Straordinaria come la professionalità dell’operatore del 118 che al telefono, mentre l’ambulanza cercava di raggiungere il posto indicato, ha gestito un parto casalingo facendo nascere Eugenio.

Il suo primo vagito l’ha fatto al telefono, dalla camera da letto della casa dei nonni, a Recco, in provincia di Genova. Dall’altra parte della cornetta c’era Daniele, un infermiere operatore del 118, che ha guidato mamma Elena e papà Giovanni fino alla nascita in casa del loro figlio, che aveva deciso di venire alla luce in fretta, prima dell’arrivo dei soccorsi. La telefonata è stata registrata, come accade per ogni chiamata al numero dell’emergenza. Eccola, in tutta la sua potenza emotiva.