Il governatore locale ha reso noto che tra i feriti in maniera grave c'è anche un ragazzo di 12 anni. Il presidente ucraino ha incontrato il segretario generale della Nato Stoltenberg

È di almeno due morti e 8 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo nella principale città portuale di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il governatore locale. «Sfortunatamente, l'attacco missilistico russo ha provocato la morte di due persone. Altre otto persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui un ragazzo di 12 anni", ha precisato Oleg Kiper su Telegram.

Zelensky: «Mosca si sta preparando per ulteriori azioni offensive»

«L'esercito russo si sta preparando per ulteriori azioni offensive. Insieme dobbiamo contrastare questi piani. I nostri partner hanno tutti gli strumenti necessari per questo». Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendo dell'incontro a Kiev con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e ribadendo l'appello all'invio rapido di armi al suo Paese.

«L'esercito russo ora cerca di approfittare della situazione mentre aspettiamo le consegne dai nostri partner e, prima di tutto, dagli Stati Uniti. Pertanto, una consegna rapida significa letteralmente una stabilizzazione in prima linea - aggiunge Zelensky -. Artiglieria da 155 mm, armi a lungo raggio e sistemi di difesa aerea e primi fra tutti i Patriot. Questo è ciò che possiedono i nostri partner, e questo è ciò che dovrebbe funzionare ora in Ucraina per distruggere le ambizioni terroristiche della Russia».