Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai funerali di Stato per Silvio Berlusconi, in programma domani, mercoledì 14 giugno, a Milano, nel Duomo. «È stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi», ha sottolineato il Capo dello Stato nel suo messaggio di cordoglio. I funerali di Stato saranno celebrati i dall'arcivescovo Mario Delpini, in un giorno di lutto nazionale. «La sua leadership - ha aggiunto Mattarella - ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana. È stato una persona dotata di grande umanità e un imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo». Quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan, e fondatore di Forza Italia, il Cavaliere è morto ieri dopo l'improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute che lo avevano costretto ad un nuovo ricovero all'ospedale San Raffaele. Aveva 86 anni e da tempo combatteva contro una leucemia mielomonocitica cronica, ultima di una lunga serie di malattie a cui non aveva alcuna intenzione di arrendersi, ma che gli è stata fatale.

Dall'ospedale Berlusconi era stato dimesso lo scorso 19 maggio, dopo 45 giorni serviti a curare la polmonite e i problemi renali e portare avanti le cure per la leucemia. Era rientrato il 9 giugno ma niente faceva pensare al tracollo che invece si è verificato verso mattina. Aveva lavorato fino all'ultimo alla riorganizzazione del partito in vista delle prossime elezioni europee e ne aveva parlato anche nel video inviato alla convention di Forza Italia di maggio.

Quando ieri la situazione è precipitata, è stata chiamata d'urgenza la famiglia. Marta Fascina era con lui, mentre sono accorsi in ospedale il fratello Paolo e i figli Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora. Luigi invece era fuori Milano. L'ex premier è deceduto intorno alle 9,30. Fra i primi ad arrivare al San Raffaele il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ed Angelino Alfano ex delfino in Fi, ora presidente del gruppo San Donato. «Caro Presidente. Le chiedo scusa ma non trovo le parole» ha scritto su Twitter, affranto, Alberto Zangrillo, il primario del San Raffaele, medico personale dell'ex premier, che lo stava curando insieme all'ematologo Fabio Ciceri.

Inizialmente si era parlato di una camera ardente a Mediaset, ma poi è stato deciso diversamente, «per motivi di sicurezza» hanno spiegato dall'azienda. Ieri la salma di Silvio Berlusconi è stata portata a casa sua, ovvero Villa San Martino di Arcore, dove poi sono arrivati i figli e i parenti. E l’accesso alla casa sarà riservato ai familiari più stretti, mentre sulla torre di Mediaset a Cologno Monzese si alternavano le scritte 'Grazie Silvio' e 'Ciao papà' e i tifosi di Milan e Monza portavano striscioni per il presidente al San Raffaele e ad Arcore.

Morto Berlusconi: tutti gli aggiornamenti

Ore 19:38 - Ecco i leader presenti alle esequie

La capienza nel Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi sarà di circa duemila persone. È quanto si apprende a margine del sopralluogo che le autorità competenti stanno svolgendo nella cattedrale in vista dei funerali di Stato di domani alle 15. Tanti i leader che saranno presenti.

Ore 16.38 - Sopralluogo nei luoghi del funerale

La capienza nel Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi sarà di circa duemila persone. È quanto si apprende a margine del sopralluogo che le autorità competenti stanno svolgendo nella cattedrale in vista dei funerali di Stato di domani alle 15. La famiglia dell'ex premier sarà seduta alla destra della navata centrale mentre le autorità saranno a sinistra. Per ragioni di sicurezza non sono ancora stati diffusi i nomi dei capi di Stato stranieri che parteciperanno.

Ore 15.39 - La sepoltura non nel mausoleo che si fece costruire

Silvio Berlusconi con ogni probabilità non potrà essere sepolto nel mausoleo che lo stesso leader di Forza Italia si fece costruire dallo scultore Pietro Cascella ad Arcore, all'interno del parco della sua Villa San Martino. Al momento al sindaco di Arcore, Maurizio Bono, non sono giunte richieste.

Ore 15.38 - Pascale: «Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre»

«È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò». Francesca Pascale è stata per oltre dieci anni compagna di Silvio Berlusconi. "Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega", dice a La Repubblica. «Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi».

«Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui», rivela Pascale che oggi è sposata con la cantautrice Paola Turci.

Ore 13.51 - La Meloni in viaggio verso Milano

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, nel tardo pomeriggio dovrebbe partire in aereo per Milano, dove domani parteciperà ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. In serata la premier, secondo diverse fonti, è attesa ad Arcore a Villa San Martino, dove ieri è stato portato il feretro del fondatore di Forza Italia.

Ore 11.08 - Il presidente del Veneto Luca Zaia parteciperà ai funerali

Il Presidente del Veneto Luca Zaia, accompagnato dal Gonfalone della Regione, interverrà domani, a Milano, ai funerali di Silvio Berlusconi. Nell'occasione, le bandiere delle sedi regionali saranno poste a mezz'asta per il lutto nazionale.

Ore 10.39 - Fassino: «Berlusconi ha aperto le porte alla destra per la guida del Paese»

"Quando scompare un leader politico nell'immediato prevale, oltre al cordoglio, anche l'enfatizzazione dei suoi meriti delle cose che ha fatto. Poi però io credo che si debba cercare di dare una rappresentazione vera, obiettiva di Berlusconi». È quanto ha affermato il parlamentare del partito democratico Piero Fassino durante la trasmissione Agorà su Rai Tre. «Berlusconi ha ottenuto un risultato, e questo è il suo merito politico, ha aperto le porte alla destra - ha concluso Fassino - e ha consentito alla destra di assumere la guida del Paese».

Ore 10.33 - Gentiloni ai funerali di Stato in rappresentanza della Commissione Europea

Su richiesta della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, sarà il commissario all'Economia Paolo Gentiloni a rappresentare la Commissione ai funerali di Stato dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi domani a Milano. A darne notizia sui canali social il portavoce capo Eric Mamer.

Ore 10.10 - Macron: «Ha segnato la vita politica italiana negli ultimi decenni»

«Un grande imprenditore che ha segnato la vita politica italiana negli ultimi decenni». Dopo le condoglianze di ieri il presidente francese Emmanuel Macron ricorda ancora una volta Silvio Berlusconi.

Ore 9.59 - Zangrillo: «Solo oggi mi permetto di dirti ciao Silvio»

«Presidente ho sempre voluto darle del lei, solo oggi mi permetto di dirti ciao Silvio». Così Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, saluta il presidente di Forza Italia, in un necrologio sul Corriere della Sera.

Ore 9.54 - Decine di omaggi lasciati davanti a Villa San Martino ad Arcore

Fiori, cartelloni, bandiere di Forza Italia e sciarpe del Milan. Decine di omaggi e ricordi sono stati lasciati davanti alla storica villa San Martino ad Arcore. Un grande striscione con scritto «Grazie in eterno presidente» è comparso questa mattina su una siepe che costeggia la villa, a firma dei tifosi della curva del Monza calcio. (Foto Ansa)

Ore 9.45 - Ronzulli: «Perdiamo un leader politico come non ce ne saranno più»

«Perdiamo un leader politico come non ce ne saranno più» ha scritto nel necrologio sul Corriere della Sera la capogruppo di Forza Italia Licia Ronzulli mandando un abbraccio «ai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Luigi, Eleonora, ai nipoti, al fratello Paolo, a Marta».

Ore 9.07 - Prodi: «Eravamo entrambi europeisti»

L'ex premier Romano Prodi ricorda Silvio Berlusconi in un'intervista su Il Messaggero. «Entrambi abbiamo avuto la chiara idea che il futuro dell'Italia passa attraverso l'Europa». «Berlusconi si rendeva conto che qualsiasi cedimento sull'europeismo avrebbe impedito il progresso che il nostro Paese aveva compiuto», sostiene l'ex premier. «Le nostre diversità non hanno impedito una relazione più civile e più corretta di quanto - conclude Prodi - non accada tra i protagonisti della politica di oggi»

Ore 8.42 - Renzi: «Ha scelto di non avere eredi»

«Berlusconi ha scelto consapevolmente di non avere un erede. Non ha mai considerato l'ipotesi di una successione a sé stesso». A dichiararlo in un'intervista a La Repubblica il presidente di Italia Viva Matteo Renzi. «Aveva ragione, una personalità come la sua, eccezionale nel senso letterale del termine, non può essere sostituita»

Ore 8.03 - L'ultimo saluto di Gianni Letta: «Ti dico solo grazie»

«Questa volta carissimo Silvio mi mancano la forza e le parole». Gianni Letta affida il suo ultimo messaggio a Silvio Berlusconi, in un necrologio pubblicato su Repubblica. «Ti dico solo grazie, e lo ripete con me, a te e a tutta la tua famiglia, la mia famiglia. Ti accompagnino con la preghiera, il ricordo e la gratitudine di Gianni e Maddalena, con Marina, Stefano, Edoardo e Gaia, Giampaolo e Rossana. Un ultimo tenerissimo abbraccio da tutti», conclude.

Ore 8.00 - L'ex moglie: «Grande uomo e papà»

«Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito». A firmare queste parole è Carla Elvira Dall'Oglio, ex moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio, in un necrologio pubblicato sul Corriere della Sera.

Ore 7.30 - Fi: «Vorremmo non lasciarti»

«Vorremmo non lasciarti mai andare via. Ciao Presidente. La tua comunità politica». Poche ma significative parole pubblicate sui social e corredate da una foto che mostra Berlusconi circondato dalla sua gente. Così Forza Italia saluta il suo fondatore.