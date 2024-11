Una domenica tragica, quella di ieri, in seguito all’incidente avvenuto a Mosca riguardante l’atterraggio in fiamme dell’aereo che riportava 78 passeggeri a bordo, sul volo SU1492 diretto a Murmansk.

Mezz’ora dopo il decollo, l’aereo ha preso fuoco mentre tentava un atterraggio di emergenza. Il velivolo Sukhoi Superjet-100 della compagnia russa Aeroflot si è schiantato all’aeroporto Sheremetyevo, dal quale era decollato poco prima diretto a Murmansk. Il comitato investigativo ha annunciato che solo 37 persone siano sopravvissute. Drammatico il bollettino dell’incidente: 41 morti di cui anche alcuni bambini.

Tesi contrastanti sull’atterraggio

Stando alle prime ricostruzioni dell’Aereoflot, l’aereo avrebbe preso fuoco durante l’atterraggio di emergenza e non in volo. Tuttavia le cause riportate da alcune fonti dichiarano che ci sia stato un guasto elettrico, altre invece affermano che l’aereo sia stato colpito da un fulmine. Tra l’altro, pare che i piloti abbiano lanciato l’allarme per l'atterraggio di emergenza alcuni minuti dopo il decollo.

Secondo una fonte da parte dell’agenzia Interfax, infatti, ci sarebbero stati più tentativi di atterraggio, il primo non è andato a buon fine, mentre nel secondo l’aereo avrebbe colpito la pista con la parte anteriore incendiandosi.

Tuttavia i video che circolano in rete mostrano le fiamme che avvolgono l'aereo e che sono state spente in seguito grazie all’intervento dei vigili del fuoco presenti in aeroporto mentre i passeggeri venivano evacuati attraverso scivoli di salvataggio.

Sul web è presente anche un presunto video da parte di una telecamera di sicurezza lanciato da tv filo-Cremlino Russia today. Questo video mostra l’aereo che rimbalza sulla pista tornando bruscamente a terra, c’è da dire però che l’autenticità di tali video non è stata ancora confermata.

Aereoflot recita in un comunicato le più sentite condoglianze alle famiglie ai cari che hanno perso la vita durante il volo SU1492 Mosca-Murmansk.