La 29enne ha partorito da sola nella sua camera ed ha lasciato il bimbo sotto un'auto parcheggiata nelle vicinanze della propria abitazione. Ad avvisare il 118 la nonna, con i sanitari che hanno trasportato il piccolo all'ospedale di Sassari in condizioni di ipotermia

Un neonato è stato trovato in strada a Osilo, nel nord Sardegna. La mamma è in stato di arresto. Il piccolo pesa 2 chili e 615 grammi, con i medici che si stanno occupando della sua salute che hanno deciso di chiamarlo Francesco. Già avviato l'iter per l'affidamento.

La donna, ricoverata a Sassari in ginecologia, è accusata dalla Procura di tentato omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Sassari, la 29enne ha partorito da sola nella sua camera, nella casa dove vive con i genitori e i nonni.

È uscita e ha abbandonato il bimbo sotto un'auto parcheggiata vicino alla sua abitazione, ed è poi rientrata in camera. La nonna si è accorta che stava succedendo qualcosa di strano, ha visto il bambino per strada e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il piccolo all'ospedale di Sassari, vivo ma in condizioni di ipotermia.

Sono arrivati anche i carabinieri della locale Stazione che hanno trovato la mamma del neonato a letto. La donna è stata anche lei accompagnata all'ospedale dove si trova ancora ricoverata. I familiari della 29enne avrebbero dichiarato agli inquirenti di essere totalmente all'oscuro dello stato di gravidanza della ragazza.