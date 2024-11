Aveva denunciato regolarmente la morte della zia, avvenuta lo scorso gennaio, ma non aveva i soldi per pagare le spese del funerale. Per questo avrebbe tenuto il corpo dell'anziana in casa per 6 mesi. E' successo ad Asti.

A fare la macabra scoperta gli ufficiali giudiziari che dovevano notificare uno sfratto al 66enne astigiano. Quando sono arrivati a casa dell'uomo, lui li ha avvisati: "Prima di entrare vi devo dire una cosa. Troverete mia zia morta. Non avevo i soldi per fare il funerale".

Il corpo della donna 90enne era adagiato sul letto e in avanzato stato di decomposizione. Il nipote è stato denunciato dai carabinieri per occultamento di cadavere mentre le istituzioni si stanno occupando di dare una sepoltura alla donna.