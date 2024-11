La donna, ricoverata in rianimazione, è in gravi condizioni. L'uomo ha confessato dopo diverse ore di interrogatorio

Ha sferrato sette colpi di coltello alla fidanzata al culmine di una violenta lite scoppiata per motivi di gelosia. Un 30enne è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima, una giovane donna di 27 anni, si trova adesso ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, in ospedale nel reparto rianimazione. E' successo a Morciano di Leuca in provincia di Lecce.

L'aggressione è avvenuta in casa del nonno della vittima, dove la ragazza si recava spesso per accudirlo. Al momento della lite l'anziano era in casa e dormiva in un'altra stanza dell'appartamento. I due avrebbero cominciato a discutere, pare per motivi di gelosia, e presto la lite è diventata violenta: la donna è stata raggiunta da 7 coltellate, tre alla nuca e quattro all'addome.

Dopo l'aggressione l'uomo avrebbe chiamato un'amica comune dicendo che la fidanzata si era ferita cadendo. I sanitari del 118 hanno trasferito la giovane donna in ospedale. L'aggressore, un agricoltore incensurato, è stato rintracciato poco dopo ed ha confessato dopo diverse ore di interrogatorio.