La ragazza aveva creato un account su Instagram in cui dichiarava di poter essere la piccola sparita nel nulla in Portogallo in base a una serie di elementi senza fondamento

Una donna polacca di 23 anni, Julia Wandelt (anche nota come Julia Wandel), che aveva affermato di poter essere la piccola Madeleine McCann, scomparsa all'età di 3 anni nel 2007 mentre si trovava in vacanza coi genitori in Portogallo, è stata incriminata dalle autorità britanniche con l'accusa di stalking per aver perseguitato il padre e la madre della bimba inglese.

Lo riportano i media del Regno Unito, secondo cui Wandelt è stata arrestata mercoledì all'aeroporto di Bristol insieme a una donna di 60 anni (poi rilasciata su cauzione) dopo l'arrivo in Inghilterra con un volo partito da Breslavia.

La 23enne che deve rispondere davanti alla giustizia di 4 capi di imputazione riguardanti un periodo compreso tra il 3 gennaio 2024 e il 15 febbraio 2025, aveva creato un account nel 2023 su Instagram in cui dichiarava di poter essere la bambina scomparsa in base a una serie di elementi senza fondamento, inclusa una foto con presunte somiglianze fra lei e Maddie.

Al momento dell'arresto Wandelt stava andando da una sua amica a Cardiff, come emerso sui media. La 23enne si era scusata con i genitori di Madeleine nel gennaio 2024 in un post sui social dopo che un test del Dna effettuato nell'aprile 2023 aveva dimostrato che lei non era la bimba scomparsa.