A Roma una bimba di due anni è morta per soffocamento a seguito dell’ingestione di una caramella. La piccola era in compagnia della nonna al momento dell’accaduto, lo scorso sabato, ed è stata prontamente soccorsa in zona piazzale delle Province. Arrivata in arresto cardiaco al Policlinico Umberto I, la piccola si è spenta dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva pediatrica. I medici hanno tentato di tutto per salvarla, ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta nella giornata di ieri. I genitori hanno scelto di donare gli organi. Intanto lo sgomento è forte nel quartiere dove abitava la bambina: oltre al triste accaduto, in molti conoscono il padre per la sua attività commerciale.