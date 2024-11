E’ Morto Peter Mayhew, attore britannico di 74 anni noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Chewbacca in Star Wars.



Mayhew si era ritirato dalle scene per problemi di salute dopo aver girato “Il Risveglio della forza”, settimo capitolo della saga, dove ha recitato per l’ultima volta accanto a Harrison Ford nei panni di Han Solo. L’attore è deceduto lo scorso 30 aprile nella sua casa nel Texas del Nord, ma la famiglia ha reso nota la notizia solo questa notte tramite post su twitter, su cui è stato diffuso il triste annuncio ai fan.

Attivo nella produzione di Guerre Stellari dal 1974, fu scelto da George Lucas per la sua incredibile altezza, ben 2,18 cm, dovuta alla sindrome di Marfan. Dopo aver lasciato il ruolo in Star Wars, ha continuato a seguire il suo sostituto, Joonas Suotamo (2.09 m), fornendogli preziosi consigli per interpretare al meglio Chewbacca.



Grazie al suo ruolo nei panni del Wookie, vinse nel 1997 il premio alla carriera agli Mtv Movie Awards.