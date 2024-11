Prime due medaglie per l'Italia alle Olimpiadi Tokyo. È d'oro quella del taekwondo di Dell'Aquila, d'argento quella di Samele nella sciabola. Solo sesto Detti nei 400 stile libero; Razzetti ottavo nei 400 misti, come la Cusinato; Martineghi va in finale col record italiano dei 100 rana. Tutto facile per il Settebello, 21-2 con il Sudafrica. Ottimo esordio anche per l'Italvolley donne: Russia ko 3-0. Nel canottaggio in finale le azzurre del quattro di coppia.

Primo oro azzurro a Tokyo

Vito Dell'Aquila ha vinto la prima medaglia d'oro italiana nel taekwondo (cat. 58 kg) ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurro ha superato in rimonta 16-12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. E' la prima medaglia d'oro italiana ai Giochi giapponesi. Una sfida molto combattuta che si è risolta nel finale. Lui ragazzo del sud che a forza di fatica, calci e pugni arriva sul tetto del mondo. E stringe tra i denti la medaglia del colore piu' prezioso al termine di una giornata di combattimenti dominati, chiusa con una rimonta negli ultimi 20 secondi, nella finale contro il tunisino Jendoubi. Finisce 16-12, dopo esser partito da 0-5, l'ultimo incontro del suo combattimento nella categoria 58 chili del taekwondo, l'arte marziale coreana che gli italiani hanno esportato nel profondo sud, la salentina Mesagne. Nel paesino di pietra bianca a pochi chilometri da Brindisi, Dell'Aquila e' nato quando il suo sport esordiva a Sydney 2000. Nello stesso luogo e' nato anche Carlo Molfetta, oro del taekwondo a Londra e scopritore di Dell'Aquila. «Siamo la Jesi del nostro sport - dice l'olimpionico del 2012, dopo che l'ex fiorettista Vezzali si e' complimentata con Dell'Aquila - Cosa abbiamo in piu'? Abbiamo piu' fame di vittorie». Lo ha dimostrato sul tappeto di Tokyo oggi Dell'Aquila. Un percorso netto senza esitazioni, battendo agli ottavi l'ungherese Salim 26 a 13, ai quarti il thailandese Sawehkwiharee 37-17 e in semifinale l'argentino Guzman 29 a 10.



Poi in finale ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12 con una rimonta concretizzatasi negli ultimi secondi di gara. «Questo oro è il simbolo di un'Italia che riparte dopo esser caduta: noi del taekwondo dopo Londra a Rio avevamo avuto un passaggio a vuoto, ma abbiamo cercato il talento, l'abbiamo coltivato. E poi Vito ha fatto ilr resto - dice il presidente Fita, Angelo Cito - Aver dato il primo oro all'Italia Team in questi Giochi ci fa sentire ancor piu' italiani". "Ero certo dell'oro - le prime parole di Dell'Aquila prima di salire sul podio - E volevo dedicarla a mio nonno, morto un mese fa: so che mi guardava da lassù».

Argento nella sciabola

Una sciabola d'argento ha regalato all'Italia la prima medaglia a Tokyo 2020. E' quella dello schermidore foggiano Luigi Samele, protagonista di una straordinaria cavalcata olimpica, interrotta solo dall'infinita classe del più forte, l'ungherese Aron Szilagyi, al terzo oro consecutivo dopo Londra 2012 e Rio 2016, vittorioso nella finalissima con un netto 15-7, è diventato il primo uomo a eguagliare un tris olimpico che prima d'ora, nella scherma, era riuscito solo a Valentina Vezzali.